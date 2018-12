Empoli-Sampdoria 2-4

Provedel 5: dopo una buona gara, regala la vittoria alla Samp con due papere non da lui.

Veseli 5: inizia bene, ma il con il passare dei minuti soffre la tecnica di Quagliarella e Ramirez. Si fa sovrastare da Quagliarella in occasione del raddoppio blucerchiato.

Silvestre 5,5: non sempre perfetto nelle chiusure, il palleggio degli attaccanti avversari lo manda spesso in difficoltà.

Rasmussen 6: provvidenziale sulle palle alte.

(Dal 27’ s.t. Zajc 5,5: ingresso tardivo, non riesce ad incidere negli ultimi trenta metri).

Di Lorenzo 5,5: la costante spinta di Murru lo costringe a tenere bloccata la sua posizione.

Acquah 5,5: sostanza ma poca qualità a centrocampo.

(Dal 39’ s.t. Ucan s.v.).

Bennacer 5,5: l’assenza di Krunic pesa anche sulla sua prestazione. Infatti, non solo per colpa sua, non riesce a far giare palla con la solita efficacia.

Traore 6: gara in chiaroscuro, cresce nel finale e serve a Caputo l’assist del momentaneo 2-2.

Pasqual 6: freddissimo sul rigore, serve pericoloso dalla fascia con i suoi traversoni tagliati.

Caputo 6: solita prova di generosità su tutto il fronte offensivo, tiene a galla le speranze azzurre con la rete che vale il temporaneo pareggio.

La Gumina 6: si procura il rigore che sblocca la gara con una gran giocata. Non si vede in zona gol, ma sforna la solita prova di corsa e generosità.