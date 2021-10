Vicario 6,5: non viene mai realmente messo in difficoltà nel primo tempo. Nega il 3-4 a Djuric con un gran intervento, sicuro nelle uscite.Stojanovic 6: trova Henderson tutto solo in area in occasione del tris. Difende bene e prova qualche sortita.(dal 1’ st Tonelli 6: entra e si piazza bene per difendere i gol di vantaggio)Ismajli 5,5: gioca un gran primo tempo, ad inizio ripresa è sfortunato nella deviazione del 2-4.Luperto 6,5: bravo ad anticipare Simy e a dare il là all’azione del vantaggio. Tiene bene a bada il nigeriano. Non chiude su Ranieri, poi gran salvataggio sulla linea ad inizio secondo tempo. Preciso nelle chiusure.Marchizza 6: non spinge molto, ma resta più bloccato. Kechrida non lo impensierisce mai.Haas 6,5: dopo Bandinelli anche lui si cimenta nell’assist per Cutrone e lo fa benissimo.Ricci 5,5: sempre al centro del gioco, non segue Ribéry però sulla prima rete granata e non oppone resistenza a Kastanos sul secondo gol.Bandinelli 6,5: passaggio illuminante per mettere in porta Pinamonti, guida il contropiede da cui nasce il rigore. Mette tante palle interessanti per gli attaccanti. Non legge l'inserimento di Kastanos sul 2-4.(dal 35’ st Zurkowski sv)Henderson 6,5: suo il cross teso e forte in occasione dello 0-3.(dal 27’ st Stulac 6: entra e si sacrifica per difendere il risultato)Cutrone 7,5: semina Aya e batte Belec in uscita per lo 0-2. Sempre vivo, gioca tante palle e punta sempre la porta.(dal 27’ st Bajrami 6: con la tecnica prova ad aiutare i suoi a ripartire)Pinamonti 8: taglio perfetto, ancor di più il tocco ad anticipare Belec sullo 0-1. Delizioso il cucchiaio dal dischetto per il poker. Pericolo costante.(dal 48’ st La Mantia sv)All. Andreazzoli 7,5: il suo Empoli gioca ad un ritmo superiore e i calciatori si trovano a memoria. Nella ripresa c’è un fisiologico calo fisico, ma il bunker difensivo regge. Scelte iniziali azzeccatissime.