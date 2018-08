Genoa-Empoli 2-1



Terracciano 6: non ha colpe sui gol, nella riprese gestisce con sicurezza i palloni che gli arrivano.



Di Lorenzo 5,5: Criscito lo mette in particolare difficoltà, ma anche in fase offensiva non riesce ad accompagnare l'azione con efficacia. Più determinato nella ripresa, suo l'assist per il gol di Mraz.



Rasmussen 5,5: si fa sorprendere sul cross di Criscito in occasione del gol di Piatek.



Silvestre 5,5: ha responsabilità sul raddoppio del Genoa, visto che si fa scappare alle spalle Kouamé che va dritto in porta.



Antonelli 5,5: divide le colpe con Rasmussen sul gol di Piatek. Poco presente in fase di spinta.



Acquah 5,5: corre con grande intensità a centrocampo, ma commette davvero troppi errori in fase di disimpegno.



(Dal 72’ Bennacer 6: prova a dare qualità alla manovra azzurra con qualche buona iniziativa)



Capezzi 5,5: soffre molto il movimento di Pandev tra le linee e fatica a verticalizzare il gioco.



Krunic 5,5: qualche accelerazione delle sue e poco altro. Mezzo voto in più perchè salva sulla riga la rete del 3-0



Zajc 6: si muove molto bene sulla tre quarti, ogni azione dell'Empoli passa dai suoi piedi. È anche sfortunato perché colpisce due legni.



(Dal 85' Traore sv)



La Gumina 5,5: dopo un primo tempo in ombra, nella ripresa accelera e mette in difficoltà i centrali avversari. Non riesce però mai a rendersi realmente pericoloso in zona gol.



(Dal 77' Mraz 6,5: 13', 3 passaggi giusti e il la conclusione ravvicinata che vale il gol. Forse Andreazzoli ha trovato un'alternativa ai suoi schemi offensivi.



Caputo 5,5: servito poco, e male, non riesce praticamente mai a mettere in difficoltà Marchetti.





All. Andreazzoli 6: nel primo tempo la sua squadra va in bambola, ma probabilmente sulla reazione e sulla grinta messa in campo dai suoi nella ripresa c'è tanta farina del suo sacco. Azzecca i cambi e e alla fine riesce a rimettere in discussione una gara chiusa al 18' del primo tempo.