Berisha 5,5: sfortunato sul tacco di Scamacca, non è perfetto sul sinistro forte, ma centrale, di Koopmeiners.Ebuhei 5: serata no, sbaglia molti appoggi e anche in difesa non è deciso.Walukiewicz 4,5: si perde Scamacca in occasione del vantaggio, appare in difficoltà in molte circostanze.(Dal 18’ st Ismajli 6: fa quello che può, ma al suo ingresso è già tutto compromesso).Luperto 5,5: non commette errori particolarmente gravi, semplicemente affonda assieme a tutta la barca.Cacace 5: si fa trovare fuori posizione in occasione del 2-0 nerazzurro, soffre la dinamicità dì Koopmeiners e Lookman.Marin 5,5: non riesce a mettere qualità nelle sue giocate.(Dal 37’ st Bastoni sv).Grassi 5: fatica in mezzo ai centrocampisti nerazzurri.Maleh 5,5: ci mette la grinta di sempre, prende un giallo pesante che gli farà saltare la sfida salvezza con il Frosinone.(Dal 30’ st Fazzini: 6 ci prova con orgoglio, Andreazzoli può contare su di lui).Cancellieri 5,5: solita gara di grande dinamismo, stavolta però in fase offensiva non gli riesce praticamente niente.(Dal 30’ st Maldini 6: entra col piglio giusto, con questo atteggiamento può dare una mano alla squadra).Cambiaghi 5: poco servito, spreca una buona occasione per accorciare le distanze a inizio ripresa.(Dal 18’ st Gyasi 6: gioca i pochi palloni con riceve con intelligenza).Caputo 5: mai trovato nè cercato dai compagni, sgomita senza trovare spazio.All. Andreazzoli 5: il suo Empoli non riesce mai a entrare in partita, la Dea domina in tutto e per tutto. Manca anche la reazione nervosa, ma i cambi entrano con il piede giusto.