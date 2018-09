Chievo Verona-Empoli 0-0



​Terracciano 6: attento soprattutto sulle uscite alte, protegge i suoi con sicurezza.



Di Lorenzo 6,5: bene in fase difensiva come nelle sovrapposizioni.



Silvestre 6,5: chiude tutti gli spazi a Stepinski e dirige con esperienza la difesa.



Maietta 6: qualche distrazione sui palloni alti, ma gara sufficiente nel complesso.



Antonelli: s.v.

(dal 14' Pasqual 6: entra subito causa infortunio del compagno e si dimostra subito pronto.)



Acquah 6,5: uno dei migliori dei suoi. Giocate tecniche e grande corsa in avanti.ù

(dal 85' Bennacer: s.v.)



Capezzi 6: qualche errore di precisione nei passaggi ma nel complesso sufficiente la sua gara.



Krunic 6: fase difensiva giocata con attenzione mentre in fase offensiva si scontra con un buon Tomovic.



Zajc 6: gli manca il colpo finale sulle azioni create.



Caputo 5,5: poca precisione nelle giocate e poco propositivo.



La Gumina 5,5: spreca troppo sotto porta senza essere incisivo come dovrebbe.



(dal 78' Mràz: s.v.)