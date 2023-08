Monza-Empoli 2-0



Perisan 5: dopo essere stato aiutato dai salvataggi di Ismajli e Luperto, viene fulminato due volte da uno scatenato Colpani. Forse sul secondo gol poteva fare meglio.



Ebuehi 5: spesso in difficoltà contro Ciurria al quale concede troppo spazio.



Ismajli 5,5: si fa apprezzare per la deviazione su un tiro di Caprari a botta sicura, non vede l’inserimento di Colpani nel secondo gol.



Luperto 6: il capitano salva invece sulla linea una girata di Colpani a Perisan battuto, poi discreto su Dany Mota.



Cacace 5: poco propositivo sulla fascia, ha il suo daffare nel contenere l’estro di Caprari (9’ st Pezzella 5,5: anche lui non combina granchè).



Marin 6: si vede all’inizio del secondo tempo quando il suo destro, deviato da Di Gregorio, si stampa sulla traversa (29’ st Piccoli 5: sbaglia un gol al 90’ solo davanti a Di Gregorio).



Haas 6: poco filtro a centrocampo, nella ripresa solo un super Di Gregorio gli nega la gioia del gol).



Cancellieri 5: un diagonale fuori e poi più niente per l’ex Lazio che esce all’intervallo (1’ st Fazzini 6: si presenta bene con un tiro respinto ma poi fa poco).



Baldanzi 5: ammonito dopo 30 secondi per una trattenuta dopo una palla persa al limite, il gioiello dell’Empoli non incanta mai.



Gyasi 5: largo a sinistra, l’ex Spezia soffre la morsa di Izzo e Birindelli (9’ st Cambiaghi 6: lui al 94’ la porta la centra ma c’è ancora Di Gregorio a dire di no).



Caputo 5: solo un tiro alto sul 2-0, è troppo solo in avanti (29’ st Shpendi s.v.).



All. Zanetti 5: l’Empoli soffre troppo le azioni del Monza che ha fatto due gol ma ha creato almeno altre cinque occasioni da rete. Dopo due giornate zero punti e zero gol fatti. Urge reagire presto.