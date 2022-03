: sempre ben posizionato, nel secondo tempo alza in angolo un destro all’incrocio di Portanova.5: non brillante come al solito, Vasquez non lo fa mai passare.: male con la palla tra i piedi, ma in marcatura non sbaglia nulla.: legge bene tutte le situazioni, bravo in anticipo e preciso nelle chiusure: parte fortissimo con un paio di sgroppate sulla fascia, ma col passare dei minuti sia Hefti che Gudmundsson gli prendono le misure.: non è ancora in condizione, non incide in fase offensiva e soffre senza palla.(Dal 17’ st: è l’unico che calcia in porta nella ripresa).: prova a mettere ordine in mezzo al campo, ma il pressing del Genoa è davvero efficace.(Dal 28 st: aiuta la squadra a difendere lo 0-0).: stavolta non emerge dal punto di vista fisico, poco effiace anche in fase di impostazione.(Dal 29 st: fa sentire la sua esperienza nel finale).: non trova mai la posizione in campo, anche lui non è ancora al top della forma.(Dal 7’ st: fe bene quello per cui Andreazzoli lo ha inserito, cioè fare qualche sponda e far respirare la squadra).: dopo pochi minuti avrebbe una buona chance per il vantaggio, ma calcia in bocca a Sirigu. Pericoloso da fermo, ma niente di più.(Dal 17’ st: dimostra di essere in calo, non a caso parte dalla panchinaper la quarta gara consecutiva).: completamente annullato dai difensori genoani.: dal punto di vista della classifica è un altro pareggio prezioso, ma la squadra bella e dinamica del girone di andata è sparita. Qualche vittoria va trovata, altrimenti il finale di campionato sarà davvero un thriller.