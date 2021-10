: non può nulla sul gol di D’Ambrosio, ma nella ripresa si esalta respingendo un con miracolo un colpo di testa ravvicinato di Lautaro.: inizia bene e addirittura impensierisce Handanovic con un gran destro da fuori. Alla lunga cala di intensità e si perde Dimarco in occasione del raddoppio nerazzurro.(Dal 37’ s.t.).: soffre la velocità di Lautaro e gli inserimenti senza palla di Sanchez: un intervento miracoloso di D’Ambrosio sulla linea gli nega la gioia del gol. Poi è lo stesso difensore nerazzurro a superarlo in occasione della rete che sblocca l’incontro.: buon esordio dal primo minuto per il terzino classe 2000. Spinge con coraggio e tiene testa ad un esterno navigato come Darmian.: ci mette la solita generosità, ma non incide nella fase di possesso palla.(Dal 23’ s.t.: entra a risultato acquisito e non fa in tempo a far vedere niente del gran bene che si dici su di lui).: in difficoltà in mezzo alla fisicità dei mediani azzurri, termina anzitempo la sua gara con una entrataccia su Barella che gli costa l’espulsione.: Barella è un avversario piuttosto complicato e di fatto non riesce mai ad entrare nel vivo del gioco(Dal 23’ s.t.: buon ingresso dello scozzese che cerca di infilarsi tra le maglie del centrocampo nerazzurro, i suoi compagni però ci credono poco).: serve a Luperto la palla del vantaggio non capitalizzata, poi niente più. Tra le linee non trova spazi, quindi tende ad allargarsi ma non riesce mai ad incidere.(Dal 12’ s.t.: si limita a coprire senza concedersi praticamente nessuna sortita offensiva).: lotta con determinazione con i difensori nerazzurri, ma sono rare le occasioni in cui riesce a conquistare metri o palloni importanti.: un colpo di testa e un altro tiro fuori dallo specchio, troppo poco per mettere paura all’arcigna difesa interista.(Dal 23’ s.t.: pochi tocchi e nessuna conclusione degna di nota nella mezzora, recupero compreso, che Andreazzoli gli concede).: si presenta con una formazione spregiudicata e fino alla rete del vantaggio ospite se la gioca alla pari. Nella ripresa la sua squadra rimane in 10 e, in quell’esatto momento, sparisce dal campo senza più rientrare in partita.