: subito protagonista con due parate pazzesche su Zapata, poi si ripete su Zappacosta e Vicario strizzando l’occhio alla Fiorentina. Super su Koopmeiners, le prende tutte anche nel secondo tempo. Migliore in campo.: un muro azzurro davanti al forcing nerazzurro, sfrutta il giallo per bloccare la ripartenza di Boga.mette pressione a Boga limitando il suo raggio d’azione, arriva sul più bello a evitare il gol di Zapata.: commette falli ingenui regalando ripartenze a Zapata, ma quando si incolla al panterone in area gli impedisce di concretizzare, ne esce acciaccato ma vincente. Ci mette il corpo su ogni palla gol.: quinta volta da titolare, riesce a frenare Hateboer sulla fascia con maestria.(Dal 29’ s.t.: quanto basta).: parte a cento all’ora, innesca ripartenze velenose e impegna Musso. Benissimo.: autore di una doppietta in Primavera proprio ai danni dei bergamaschi, non si ripete ma fa il suo.: si presenta subito al portiere color corallo, il resto ordinaria amministrazione.(Dal 23’ s.t.: entra dalla panca e lancia una bordata da vero goleador che rovina le feste all’Atalanta).: è suo il primo tiro in porta della gara, dritto al portiere, tiene impegnato Dimsiti, poi spreca l’occasione d’oro del vantaggio davanti al portiere.(Dal 23’ s.t.: vedi Parisi).: all’8’ spaventa Musso con una cannonata a lato del palo, poi non raccoglie un assist al bacio per pochi millimetri sulla porta.(Dal 28’ s.t.: solo pochi minuti per lui, fa il compitino ma vanifica un possibile gol).: pressa Freuler dalla mediana, viene controllato da Djimsiti, mai pericoloso.(Dal 1’ s.t.: suo l’assist per l’eurogol di Stulac).All.: altro che vacanza, la sua squadra combatte e ottiene l'intera posta in palio.