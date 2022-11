: ancora una volta decisivo, nel primo temo chiude due volte su Buonaiuto, nel secondo vola su una conclusione potente di Sernicola.: presidia la fascia destra senza soffrire, nè Valeri prima nè Quagliata poi lo impensieriscono.: Okereke, Buonaiuto, Dessers, dalla sue parti non passa nessuno.: limita le scorribande di Okereke, non sempre preciso in fase di disimpegno.: solita prova di grande aggressività in fase offensiva, oggi è solidissimo anche in difesa difesa. Chiude il match con una deviazione sotto misura da ariete d’area.: l’unico in grado di “rompere” le maglie girgiorosse, ci prova con un paio di break in velcoità che mettono paura alla retroguardia di Alvini.(Dal 21’ st: aiuta la squadra a gestire il pallone).: gioca ogni pallone con intelligenza, compiendo pochissimi errori. Resta in campo anche dopo un forte scontro con Okereke gli procura una ferita alla testa, eroico.(Dal 21’ st: finalmente un buon ingresso, aiuta in difesa e sfiora la rete con un destro potente dalla distanza).: costante nelle due fasi, avrebbe l’occasione per gestire meglio un paio di palloni interessante al limite dell’area.(Dal 32’ st).: si sacrifica in fase difensiva, ma con la palla tra i piedi non incide.: a tratti sembra spaesato, sbaglia anche i palloni apparentemente più semplici.(Dal 1’ st: trasforma in oro la prima palla che tocca, beffando Carnesecchi e la difesa ospite con una rapida incursione. Nel finale solo un miracolo del portiere gli nega la doppietta).: consueta prestazione a tutto campo, lotta corpo a corpo con i difensori avversari ma non riesce a lasciare il segno in zona gol.(Dal 40’ st).: il suo Empoli è ormai una certezza, una squadra solida che rischia poco e che in attacco riesce a sfruttare quasi tutte le occasioni che costruisce. I 6 punti presi con Sassuolo e Cremonese chiudono un 2022 davvero eccellente.