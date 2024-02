Empoli, le pagelle di CM: Walukiewicz annulla Belotti, Niang è ancora glaciale

Carlo Alberto Pazienza

Empoli-Fiorentina 1-1



Caprile 6: non può nulla sul bel diagonale di Beltran.



Ismajli 6: se la cava con mestiere in diverse circostanze.



Walukiewicz 6,5: non concede neanche un centimetro a Belotti.



Luperto 6,5: altra prestazione di spessore, priva di disattenzioni e sbavature.



Gyasi 5,5: dopo 30’’ è già ammonito, forse troppo severamente, per un intervento un po’ irruento. Situazione che un po’ lo condiziona, soprattutto in fase difensiva.



(Dal 1’ st Niang 6,5: glaciale come Salerno, spiazza Terracciano dal dischetto con grande freddezza).



Grassi 6: esce per infortunio alla mezzora.



(Dal 30’ pt Marin 6: con la sua qualità aiuta la squadra a superare la prima linea di pressione dei viola).



Maleh 6,5: a volta con le buone, altre con le cattive, mas esce vincitore di molti duelli in mezzo al campo.



(Dal 35’ st Fazzini sv).



Cacace 5,5: si fa aggirare da Beltran in occasione del vantaggio viola.



(Dal 42’ st Pezzella sv).



Zurkowski 6: domina fisicamente a centrocampo, gli manca solo il guizzo negli ultimi venti metri.



Cambiaghi 6,5: mostra una condizione atletica invidiabile, il più veloce e il più reattivo dei 22 in campo. Guida la transizione di parecchie azione dell’Empoli da difensive e offensive.



Cerri 5,5: lotta spalle alla porta con generosità, ma riesce mai a costruirsi lo spazio per concludere.



(Dal 1’ st Cancellieri 6,5: prima sciupa una bella palla servita da Cambiaghi per battere a rete, poi si guadagna il rigore che vale il pareggio).





All. Nicola 6,5: dopo un primo tempo di sofferenza, nella ripresa opera subito

due sostituzioni che alzano il baricentro della squadra. La mossa porta subito i suoi frutti, perchè il gol del pareggio lo confezionano i nuovi entrati. Prosegue la striscia positiva che dura dal suo arrivo.