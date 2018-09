Parma-Empoli 1-0



Terracciano 5,5: decisivo nel primo tempo su Barillà anche se la conclusione non era molto angolata. Poteva fare meglio sul gol di Gervinho.



Di Lorenzo 6,5: sfiora l’eurogol nel secondo tempo con un tiro cross che impegna Sepe. Tanti cross in mezzo all’area



Silvestre 6: quasi sempre preciso negli interventi e bravo a contenere Ceravolo. Non ha colpe sul gol crociato



Maietta 6: rischia poco con il gioco di Ceravolo e non gli concede quasi mai la conclusione.



Veseli 6: contiene Siligardi sull’out ma quando gli capita Gervinho sono dolori.



Bennacer 6,5: nella prima mezz’ora regge l’urto del centrocampo crociato e si fa vedere anche in fase offensiva cercando più volte la conclusione.



(Dal 42’ s.t. La Gumina sv)



Rasmussen 6: si muove bene davanti alla difesa facendo partire il gioco empolese.



Krunic 5,5: poco brillante rispetto ai compagni di reparto. Sostituito a metà ripresa dal giovane Traore.



(Dal 24’ s.t. Traore 6): qualche spunto positivo come l’assist per Zajc appena entrato



Zajc 7: il più pericoloso dell’ Empoli già dai primi minuti di gioco. Impegna Sepe e colpisce un palo prima dell’ intervallo.



Mraz 5,5: Gagliolo e Alves gli concedono poco nel primo tempo. Esce dopo un’ ora di gioco.



(Dal 15’ s.t. Mchedlidze 5,5: non impegna la difesa crociata come avrebbe voluto Andreazzoli)



Caputo 6: la prima occasione della ripresa è sua. Un palo di tacco e un gol fortunoso solamente sfiorato.





All. Andreazzoli 6: la sua squadra gioca bene per almeno un’ora di gioco. Forse avrebbe meritato il pari in più di un’occasione.