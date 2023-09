Roma-Empoli 7-0



Berisha 5,5: Sette gol per un portiere sono una umiliazione, anche se non ha enormi colpe



Bereszynski 5: Soffre meno degli altri compagni di reparto, prova raramente a salire per fare male.



Walukiewicz 4: Cosa gli dice la testa quando mette il braccio sul cross di Kristensen? Un errore che lo condiziona anche dopo. (1’st Ismajili 4,5: non tanto meglio)



Luperto 4: Si guarda Sanches senza opporre resistenza. Poi si scioglie come un gelato tenuto fuori dal freezer.

Pezzella 4,5: Preso sempre (o quasi) in velocità. Perde praticamente tutti i confronti.



Fazzini 5,5: Movimenti e coraggio. Ha un futuro luminoso, ma oggi era dura. (1’st Bastoni 5: vedi sopra, con meno talento)



Grassi 4,5: Sfortunato sull’autogol, il resto può chiamarsi tranquillamente inferiorità rispetto agli avversari.



Maleh 4,5: Corsa sterile, e tanti errori.



Cancellieri 4,5: Sangue laziale, si nota quando bisticcia con mezza Roma rischiando un rosso per una testata a Ndicka. Per il resto qualche slalom e poco altro. (60’ Baldanzi 6: ha ammirato il suo idolo Dybala, poi entra e prende il palo. Poteva entrare prima. Anzi doveva giocare subito)



Destro 4,5: Ex solo per l’anagrafe. Trasmette un senso di indifferenza, anche in campo. E per fortuna che Zanetti lo aveva visto in palla



Cambiaghi 5: Prova a cambiare marcia dopo una mezz’ora in apnea. Poi torna a scalarle



Zanetti 4: Zero gol fatti in 4 partite, zero punti, zero o quasi idee. L’Empoli è un disastro. Avrà tempo per ricostruirlo? Scelte iniziali discutibili.