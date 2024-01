Empoli, le pagelle di CM: Zurkowski dalla panchina il migliore dei suoi. Difesa da rivedere

Alessandro Righelli

Verona-Empoli 2-1



Caprile 5,5: Poteva sicuramente fa meglio sul gol di Ngonge. Per il resto poco sicuro nelle uscite.



Bereszynski 5: in difficoltà per quasi tutta la partita. Tanti errori di lettura dell'azione.



Walukiewicz 5,5: non riesce ad arginare le azioni gialloblù, subendo la fisicità di Djuric, soprattutto nel primo.



Luperto 6,5: deve mettere più di una pezza agli errori dei compagni di reparto.



Cacace 6: gara pienamente sufficiente, senza però spunti sopra le righe.



Fazzini 6: poteva sicuramente dare di più. Qualche errore di lettura, ma soprattutto poco intraprendente nelle fasi di ripartenza.

(dal 12' s.t. Zurkowski 7,5: migliore in campo dei suoi. Entra e spacca la partita, sia grazie al suo gol, seppur alla fine inutile.)



Grassi 5: primo tempo molto disordinato. Poche idee nella trequarti avversaria. Suo l'errore che porta al gol Ngonge.

(dal 34' s.t. Marin: s.v.)



Maleh 5,5: gioca a fasi alterne. Nel secondo tempo però sparisce nella nebbia.

(dal 36' s.t. Sodero: s.v.)



Gyasi 6: gioca soprattutto a servizio dei compagni. Doveva essere più preciso sotto porta.

(dal 36' s.t. Corona: s.v.)



Shpendi 6,5: crea scompiglio alla difesa avversaria. Esce stanco.

(dal 12' s.t. Cancellieri 6: si poteva sicuramente impegnare di più. Anche se comunque è pienamente sufficiente.)



Cambiaghi 5,5: qualcosa di più nel secondo tempo, ma troppo poco per impensierire gli avversari.





All. Andreazzoli 5,5: Empoli che si sveglia troppo tardi. I cambi hanno portato al gol, ma forse qualcosa nella formazione iniziale non ha funzionato.





All. Andreazzoli: