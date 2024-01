​Empoli, le pagelle di CM: Zurkowski, impatto senza senso! La difesa a tre convince

Carlo Alberto Pazienza

Empoli-Monza 3-0



Caprile 6,5: reattivo sul colpo di testa ravvicinato di Mota.



Ismajli 6,5: prestazione di grande sostanza, tiene a bada Mota senza concedergli un centimetro.



Waukiewicz 6,5: annulla sia Colombo che Maric.



Luperto 6,5: perfetto in marcatura, si fa apprezzare anche per un paio di precise verticalizzazioni.



Bereszynski 6: prova solida, senza sbavature difensive né virtuosismi offensivi.



(Dal 16’ st Cacace 6: aiuta la squadra a portare in fondo la vittoria).



Grassi 7: corre per tre, chiude tutte le linee di passaggio leggibili del Monza.



Marin 6: con Andreazzoli aveva perso il posto e si vede che è un po’ arrugginito, ma la squadra ha bisogno di recuperare le sue geometrie.



(Dal 16’ st Maleh 6,5: ingresso positivo, entra nell’azione che fissa il definitivo 3-0).



Gyasi 6: si mangia un gol che sembrava fatto dopo una manciata di minuti, ma è uno dei più positivi e costanti nelle due fasi.



Cambiaghi 6: ennesima prova generosa, oggi la scarsa vena offensiva pesa meno che in altre circostanze.



(Dal 41’ st Fazzini sv).



Zurkowski 9: impatto senza senso del polacco che faceva fatica a trovare minuti in Serie B. Ha subito portato alla squadra tutto ciò che le serviva: qualità, muscoli e gol.



Cerri 6: subito titolare dopo un paio di allenamenti e mesi senza giocare, aiuta la squadra giocando spalle alla porta e battagliando contro i centrali del Monza.



(Dal 24’ st Shpendi 6,5: entra con carattere e determinazione, partecipa anche lui all’azione che chiude definitivamente i conti).





All. Nicola 7: un esordio così non forse non lo aveva neanche sognato e anche se gli episodi hanno influito, la sua impronta c’è già. Squadra corta e determinata, difesa forte e e cinismo: la strada è lunga, ma se il buongiorno si vede dal mattino…