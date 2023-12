L'Empoli ha bisogno di punti per uscire dalla zona rossa, il Lecce è relativamente tranquillo ma non può lasciarsi sfuggire l'occasione di mettere punti importanti in cascina: al Castellani la sfida delle 18:30 mette di fronte Andreazzoli e D'Aversa, due tecnici che hanno avuto un ottimo impatto sulle rispettive realtà. Non ci sono Baldanzi e Almqvist per infortunio, ci sono invece i due ex di turno Piccoli (previsto dalla panchina) e Maleh che hanno trascorso alcuni mesi dalla parte opposta della barricata nella scorsa stagione.



LE PROBABILI FORMAZIONI



EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Marin, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri.



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Strefezza, Krstovic, Banda.



DOVE VEDERLA - La gara sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn.