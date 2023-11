Sebastiano Luperto, difensore dell'Empoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport alla vigilia della gara contro la sua ex squadra, il Napoli. Di seguito le dichiarazioni:



SUL MOMENTO DELL'EMPOLI - "I risultati non arrivano e dobbiamo dare di più, essere più coraggiosi e intraprendenti. Serve quella scintilla che lunedì ci ha risvegliati negli ultimi dieci minuti di Frosinone, dove tra l’altro abbiamo giocato un gran primo tempo. Abbiamo valori importanti, ma bisogna dimostrarlo in campo. Andreazzoli ci chiede di essere sempre propositivi, di giocare e di osare".



SUL MOMENTO DEL NAPOLI - "Dopo lo scudetto, ovviamente l’aspettativa era altissima, ma loro hanno giocatori fenomenali che da un momento all’altro possono farti malissimo. Bisogna stare molto attenti".



SU KVARATSKHELIA - "Un grandissimo calciatore, pazzesco nell’uno contro uno: dovremo limitare le sue qualità, contrastarlo e fare di tutto per non concedergli spazi e spunti".