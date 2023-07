Oggi Daniel Maldini è intervenuto in conferenza stampa durante la sua presentazione ufficiale come nuovo giocatore dell'Empoli - arriva dal Milan in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore della società rossonera - e ha parlato anche del suo possibile futuro in rossonero e dell'addio di suo papà Paolo.



Ti vedi al Milan tra qualche anno?

"Non saprei, sono rossonero e quindi la mia speranza è quella. Ma non si sa mai".



Che effetto ti fa non vedere tuo papà al Milan?

"Chiaramente un po' mi dispiace, ma non dipendono da noi quindi non posso dire più di tanto".