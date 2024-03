Empoli, Maleh squalificato: salta l'Inter, chi gioca al suo posto

Dalla sfida tra Empoli e Bologna arriva un giallo pesante ai danni di Youssef Maleh, ammonito al minuto 96 del match del Castellani. Il centrocampista marocchino era infatti diffidato e salterà la prossima sfida di Serie A. Un cartellino che racconta di un giocatore piuttosto propenso ai falli, visto che si tratta della 10a sanzione stagionale. Per lui nessun gol e nessun assist in questa stagione, per risalire al suo ultimo gol bisogna tornare a un Napoli Fiorentina (Maleh vestiva la maglia viola) del 13 gennaio 2022.



CHI GIOCA AL POSTO DI MALEH - Nel 3-4-3 schierato da Nicola nella sfida persa per 1-0 contro il Bologna Maleh ha agito nella coppia di centrocampo, in tandem con Razvan Marin. Una formazione che doveva fare a meno del contributo di Jacopo Fazzini, squalificato. L'ipotesi più probabile è quella del cambio tra i due centrocampisti, con Fazzini pronto a riprendersi il suo posto a centrocampo. Come alternativa, c'è anche Alberto Grassi, ma anche il possibile arretramento di Szymon Zurkowski.



IL CALENDARIO DELL'EMPOLI - Maleh salterà dunque la prossima sfida di campionato, che vedrà i toscani andare in trasferta a San Siro per affrontare l'Inter di Simone Inzaghi.Il match è in programma per le 20.45 di lunedì 1° aprile e precederà la sfida contro il Torino che invece è prevista per sabato 6 aprile. Poi la trasferta a Lecce, prima dell'uno-due proibitivo contro Napoli e Atalanta.