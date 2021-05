Avviso ai fantallenatori: "Sconsiglio di prendermi al fantacalcio"., che ha letteralmente dominato la Serie B conquistando la promozione con largo anticipo: "Sia da parte di noi giocatori che da parte del mister c'è stata subito la disponibilità a creare sintonia, poi le cose sono andate nel verso giusto -. Tutte le componenti hanno fatto sì che si potesse ottenere questo risultato"- "In questi anni di gol ne sono arrivati, ma quando combaciano con la vittoria di squadra ha tutto un altro sapore. Quando ti conquisti sul campo la categoria è qualcosa di unico; ora sono in vacanza, ma è chiaro cheper cercare di ritagliarmi soddisfazioni che spero combacino con quelle più importanti, che sono quelle dell'Empoli".- Mancuso non ama confronti o paragoni: "Io penso che ognuno ha il proprio percorso, pensare a quello degli altri rischia di diventare un alibi e togliere energie.. Magari si potrebbe andare a pescare di più da questi campionati".- "Quest'anno abbiamo avuto molti giovani in squadra che mi hanno sorpreso,. Questa è la filosofia dell'Empoli, di puntare su giovani bravi che in quell'ambiente riescono ad esprimersi al meglio".- "Qui ho trovato una cultura del lavoro eccezionale, penso che tutti i giocatori che passano da questa squadra migliorano e posso dirlo anche per me, che in questi due anni sono migliorato tanto.. Penso anche alla programmazione che la società fa per ottenere risultati da diversi anni".