Empoli-Milan, la MOVIOLA LIVE: Abraham protesta per un rigore. Duro intervento di Cacace, rischia il rosso

La ventiquattresima giornata di Serie A prevede il match tra Empoli e Milan. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali più controversi



Empoli – Milan Sabato 8/02 H. 18.00

Pairetto

Rossi L. – Yoshikawa

Iv: Collu

Var: Serra

Avar: Chiffi



7' - Brutto fallo di Cacace su Walker: intervento pericoloso e a gamba tesa, Pairetto non sanziona e anche dopo il check non arriva l'espulsione



2' - Abraham giù in area di rigore dopo un contatto con Pezzella: Pairetto prima sembra indicare il dischetto poi cambia idea. Tocco lieve del toscano ma restano tanti dubbi sul mancato penalty