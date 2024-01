Empoli-Milan, le pagelle di CM: Theo è perfetto, Pulisic leader. Che settimana per Traoré

C. Pazienza e D. Longo

Empoli-Milan 0-3



EMPOLI



Caprile 6: non può nulla sui gol rossoneri.



Ebuehi 5,5: bruciato da Leao in occasione del vantaggio rossonero, la sua partita dura poco meno di 25 minuti. (Dal 27’ pt Ranocchia 5,5: aggiunge un po’ di qualità alla manovra azzurra, ma non riesce a trovare l’imbucata vincente).



Ismajli 6: salva davanti a Caprile un tentativo in acrobazia di Leao.



Walukiewicz 6: riesce a rendere inoffensivo Giroud.



Luperto 6: non sfigura in un ruolo che non ricopriva da tempo.



Grassi 5,5: si perde Loftus-Cheek che segna indisturbato il gol che stappa l’incontro. (Dal 29’ st Marin sv).



Maleh 5: suo il fallo di mano, molto ingenuo, che permette a Giroud di andare sul dischetto e trovare il raddoppio alla mezzora.



Gyasi 6: con l’uscita di Ebuehi si sacrifica terzino. Gioca semplice, senza rischiare.



Baldanzi 6: tornato titolare a distanza di oltre due mesi, riesce a farsi valere in mezzo al denso centrocampo rossonero. Suo il primo tiro in porta azzurro del match. (Dal 12’ st Cancellieri 6: impatto positivo sulla gara, è l’unico che riesce a creare qualche preoccupazione alla annoiata difesa rossonera).



Cambiaghi 5: tanto movimento offensivo ma anche tanti, troppi, errori tecnici.



Caputo 5: mai in partita, i tocchi che fa si contano sulle dita di due mani…è non è un modo di dire. (Dal 29’ st Maldini 6: con il suo ingresso la squadra guadagna vivacità offensiva.





All. Andreazzoli 5,5: la sua squadra fa poco per opporsi a un Milan cinico ma non brillante. L’entusiasmo iniziale del suo arrivo si è definitivamente svanito, ora servono risposte anche dalla dirigenza in sede di calcio mercato.



MILAN



Maignan 6,5: sicuro in ogni intervento, chiude con la porta inviolata grazie ad almeno un paio di interventi provvidenziali.



Calabria 5,5: della linea difensiva è l’unico non allineato. Rimedia un cartellino giallo evitabile che lo condiziona. (Dal 24’ st Bartesaghi 6: fa quello che gli chiede Pioli: far viaggiare la palla)



Kjaer 6,5: sempre al posto nel momento giusto. Sapiente interpretazione tattica della partita. (Dal 37’ st Gabbia sv)



Hernandez 7: ci mette la figura su Caputo e salva il doppio vantaggio rossonero. Sempre sul pezzo: attento, fisico, propositivo. Prestazione da top player anche del ruolo di centrale.



Florenzi 6: una mezz’ora giocata con un’attenzione più difensiva che offensiva, costretto al cambio per un problema muscolare. (Dal 34’ pt Jiménez 6,5: esordio in serie A per il talentuoso classe 2005 spagnolo. Si concede qualche rischio di troppo ma ha personalità, gambe e tecnica. Prospetto interessantissimo)



Reijnders 6,5: legge prima l’azione di compagni e avversari. Disorienta il pressing dell’Empoli con giocate da illusionista.



Adli 6,5: il rischio fa parte del suo DNA ma la regia non è quasi mai orizzontale ma sempre in verificale. Ottima prova del numero 7 rossonero.



Loftus-Cheek 6,5: trova il secondo gol in campionato con un piattone perfetto sull’angolo più lontano Ma è il movimento che fa la differenza. In grande crescita. (Dal 24’ st Musah 6: buon impatto sulla gara)



Pulisic 7: dei nuovi arrivati è quello che sta marcando la differenza. Si sdoppia nella fase difensiva e offensiva: utile dietro, determinante in avanti. All’89 si fa 80 metri palla al piede prima di regalare un cioccolatino solo da scartare a Traoré per quello che è il suo quinto assist in campionato.



Giroud 6: perfetta realizzazione dal dischetto per il gol numero 9 in campionato. Unica luce in una prova tutt’altro che convincente .



Leao 6: la sgasata sul primo gol rossonero fa tornare alla migliore versione del portoghese che però dura pochino. Può e deve fare di più. (Dal 37’ st Traoré 6,5: chiude una settimana da sogno con il primo gol in serie A dopo quello in coppa Italia. Talento)



All. Pioli 6,5: nel primo tempo ritrova il suo Milan migliore, nel secondo gestisce bene i cambi. Unica nota negativa l’ennesimo infortunio muscolare con Florenzi.