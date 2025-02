Empoli-Milan LIVE le formazioni ufficiali: De Sciglio e Colombo da ex. Reijnders c'è, Abraham titolare

Getty Images

Dopo la convincente vittoria sullain, iltorna in campo e lo fa all’ostico Castellani Computer Gross dove affrontaper una gara valida per laI rossoneri di Sergiohanno bisogno di punti per tenere viva la corsa Champions League, i toscani di Robertoinvece arrivano da due soli pareggi nelle ultime otto giornate e sono stati risucchiati nella lotta salvezza. Nel Milan spazio perconpiù di, mentre rifiata. Nell'Empoli out, confermata la coppia

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Empoli - Milan in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Vasquez; Goglichidze, Viti, De Sciglio; Gyasi, Henderson, Grassi, Cacace, Pezzella; Esposito, Colombo.. D'AversaMaignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Fofana, Jimenez; Abraham, Joao Felix.Conceiçao