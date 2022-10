Empoli-Milan è il terzo anticipo dell'8ª giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



EMPOLI – MILAN Sabato 01/10 h. 20.45



Arbitro: Aureliano

Assistenti: Rossi L. – Di Gioia

IV: Maresca

VAR: Guida

AVAR: Di Martino



SECONDO TEMPO



90+4' - Tutto buono sul gol di Ballo-Touré, il terzino del Milan parte in posizione regolare sulla sponda di Krunic.



90+1' - Bennacer ferma Bajrami fallosamente: giallo per il centrocampista del Milan e punizione dal limite per l'Empoli.



79' - Proteste dell'Empoli sul gol del Milan per la posizione da cui Tonali batte la laterale, ritenuta dalla panchina toscana troppo avanzata rispetto al punto di uscita del pallone. Zanetti, ammonito da Aureliano per le veementi proteste, si lamenta anche perché a passare il pallone a Tonali per accelerare i tempi della rimessa è Pioli.



62' - Luperto con il gomito alto colpisce Giroud: fallo e giallo per il capitano dell'Empoli.



56' - De Winter ferma fallosamente Bennacer al limite dell'area: giallo per il difensore dell'Empoli.



PRIMO TEMPO



37' - L'Empoli chiede rigore per un presunto mani di Ballo-Touré, ma il terzino del Milan colpisce con il fianco. Silent check del VAR, che conferma la decisione di Aureliano.



26' - Haas spende il fallo su Bennacer con una vistosa trattenuta: ammonito.



24' - Kjaer in ritardo su Parisi: giallo per il centrale del Milan.