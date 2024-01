Empoli-Monza, le formazioni ufficiali: Zurkowski e Cerri contro Colpani e Colombo

Davide Nicola e Raffaele Palladino hanno comunicato le formazioni ufficiali della gara tra Monza ed Empoli, valida per la 21esima giornata di Serie A: niente da fare per Tommaso Baldanzi, che va in panchina, mentre addirittura tribuna per Ciccio Caputo, sostituito in avanti dal nuovo arrivato Cerri. Nel Monza partono fuori Ciurria e D'Ambrosio, oltre al giovane talento Valentin Carboni.



EMPOLI - Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Zurkowski, Grassi, Marin; Cambiaghi, Cerri, Gyasi.



MONZA - Sorrentino; Izzo, Marì, Caldirola; Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo.