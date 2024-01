Empoli-Monza: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Empoli-Monza (domenica 21 gennaio con calcio d'inizio alle ore 15:00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 21esima giornata di campionato in Serie A, la seconda nel girone di ritorno. Nicola debutta sulla panchina dei toscani al posto di Andreazzoli (che a sua volta aveva sostituito Zanetti), esonerato dopo la sconfitta sul campo del Verona. Il nuovo allenatore eredita la squadra al penultimo posto in classifica con 13 punti, praticamente la metà dei brianzoli, a quota 25 e reduci dalla sconfitta in casa per 5-1 contro la capolista Inter.



LE ULTIME - Nicola perde per squalifica Cancellieri, che si aggiunge agli altri indisponibili Baldanzi, Bastoni, Caputo, Destro, Ebuehi, Kovalenko e Pezzella. Dall'altra parte Palladino deve ancora fare a meno di Caprari, Di Gregorio e Machin oltre al Papu Gomez e allo squalificato Birindelli.



PROBABILI FORMAZIONI



EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Zurkowski, Grassi, Maleh; Gyasi, Shpendi, Cambiaghi. All. Nicola.



MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; D'Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Gagliardini, Pessina, Pereira; Colpani, Carboni; Mota. All. Palladino.