Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia del suo Empoli per mano della Cremonese, Il tecnico Roberto Muzzi ha parlato ai microfoni di RaiSport: “Brutto primo tempo. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavorare duro. Se scendiamo in campo con questo atteggiamento ne perderemo poche”.



SUL SUO ARRIVO IN TOSCANA – “Sono onorato che il presidente mi abbia scelto. Tocca a me trovare la soluzione per uscire da questa crisi di risultati”.



SUL MERCATO – “Avremo ancora cinque battaglie, poi ci penseremo”.