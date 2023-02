Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Empoli-Napoli, gara d'apertura del 24esimo turno di Serie A:



Empoli – Napoli sabato 18.00

Ayroldi

Perrotti – Moro

Iv: Camplone

Var: Fabbri

Avar: Longo S.



26' - Osimhen porta a spasso Henderson che lo trattiene, ammonizione corretta.



17' - Autogol di Ismajli: Zielinski mette al centro al volo una palla liftata di Kvaratskhelia, Ismajli la butta dentro la porta involontariamente non facendola arrivare a Osimhen che era in fuorigioco. Il Var fa un check, ma la posizione del nigeriano non ha influito.