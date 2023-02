Empoli-Napoli (sabato 25 febbraio con inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è l'anticipo che apre la 24esima giornata di campionato in Serie A, la quinta nel girone di ritorno.



LE ULTIME - Raspadori è l'unico indisponibile per Spalletti. Dall'altra parte Zanetti deve fare a meno degli infortunati Tonelli, Grassi, Destro e Cambiaghi oltre agli squalificati Akpa-Akpro e Bandinelli.



PROBABILI FORMAZIONI



EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajili, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Haas; Baldanzi; Satriano, Caputo. All. Zanetti.



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.