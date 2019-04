Dopo i due anticipi di ieri, prosegue oggi la 30esima giornata di Serie A. Si parte alle 19, con la sfida tra l'Empoli di Aurelio Andreazzoli e il Napoli di Carlo Ancelotti, che apre una serata in cui si giocheranno altre cinque gare.I padroni di casa hanno bisogno di punti per non perdere il treno salvezza e provare ad avvicinare Bologna, Spal e Udinese, mentre Koulibaly e compagni vanno a caccia della terza vittoria consecutiva.