Getty Images

Empoli, nel mirino Sergi Dominguez dal Barcellona

Pietro Siviero

un' ora fa



Dopo aver affidato la guida tecnica a Guido Pagliuca per la stagione 2025/26, la prima in Serie B dopo 4 annate consecutive nel massimo campionato, l'Empoli sta iniziando a valutare le possibili operazioni di mercato per rinforzare adeguatamente la rosa a disposizione dell'ex tecnico della Juve Stabia, che con i toscani ha firmato un contratto fino al giugno 2027, permettendogli di poter puntare all'immediata risalita in Serie A.



PRIMO OBIETTIVO - Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio uno dei primi nomi sul taccuino dei dirigenti dell'Empoli è quello del difensore centrale classe 2005 di proprietà del Barcellona, Sergi Dominguez. Il giocatore conta 6 presenze stagionali con la prima squadra dei Blaugrana, tra Liga, Champions League e Coppa del Re, per un totale di 234 minuti in campo.