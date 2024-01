Empoli, Nicola: 'Apprezzo Allegri, ma dobbiamo scoprire i punti deboli'

Davide Nicola, allenatore dell'Empoli, ha analizzato così, a DAZN, la sfida che attende la propria squadra contro la Juventus, attualmente capolista in Serie A: "I ragazzi hanno un atteggiamento che mi piace. Dobbiamo costruire la nostra identità, di squadra organizzata con idee ed entusiasmo e che sappia che ogni partita ha la necessità di punti per l’obiettivo. Sappiamo la forza della Juve, abituati a lottare a certi livelli, ma sappiamo che è difficile scoprire i punti deboli. Apprezzo Allegri, ha fatto 300 vittorie in Serie A. Ma noi vogliamo fare bene.".