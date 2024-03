Empoli, Nicola: 'Avremmo meritato il pari. Non commento gli episodi arbitrali'

"Sicuramente siamo dispiaciuti per questa sconfitta - così Davide Nicola, tecnico dell'Empoli, a Dazn dopo la gara persa in casa col Cagliari - siamo stati accorti per 75 minuti. Cambiaghi può fare meglio, destro non è ancora in piena condizione. Non commento gli episodi arbitrali. Credo che almeno un pareggio sarebbe stato sacrosanto. Ora non dobbiamo abbatterci, guardiamo subito alla prossima gara".