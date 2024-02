Empoli, Nicola: 'Con la Salernitana non è una finale. Fiducia in Niang e nei nuovi'

Davide Nicola, allenatore dell'Empoli, presenta in conferenza stampa la partita con la Salernitana, delicato scontro salvezza e match valido per la 24ª giornata di Serie A.



LA PARTITA DI DOMANI - "Per me non ha senso parlare di luoghi comuni come partita decisiva, una finale, la partita della vita. Noi stiamo costruendo una rincorsa, a me interessa la costruzione di questa rincorsa. Credo fortemente nel lavoro e nei dati raccolti sui miglioramenti che stiamo avendo. Per noi è un altro gradino per cercare di scontrarci con un avversario che ha dei valori".



INFORTUNATI E NUOVI - "I ragazzi non hanno risparmiato una sola goccia di sudore. Si stanno allenando con voglia ed entusiasmo, gli ultimi arrivati come Niang e gli infortunati si sono allenati con grande dedizione. Sta a noi poi modulare il carico di allenamento, ma ho grande fiducia in loro".



LA PARTITA DAL PUNTO DI VISTA TATTICO - "Verifico la programmazione del lavoro con i ragazzi, in uno stadio gremito e che dà una spinta importante, possono comunque avere una carica importante. Mi aspetto una gara che proverà a fare di tutto, loro hanno fatto un mercato importante, ma trovo difficile non trovare una squadra che non ha qualità. Tutte le squadre possono metterti in difficoltà e essere messe in difficoltà, noi siamo nella condizione di essere fiduciosi in noi stessi".



SALERNITANA: SCALINO DAL PUNTO DI VISTA MENTALE? - "La Salernitana è una squadra ben allenata, con giocatori di qualità. Ma riconosco anche le qualità della mia squadra. Essendo in casa vorranno provare immediatamente a fare il loro gioco, dovremo essere bravi e per noi l'opportunità di crescita consiste di essere in un contesto meno confortevole di quando giochiamo in casa".



NOVITA' DI FORMAZIONE IN VISTA? - "Proviamo sistematicamente almeno due modi di stare in campo, accorgimenti su quello che vorremmo provare a fare. Si provano giocatori diversi, fa parte del lavoro dell'allenatore e per me è importante conoscerli. Da questo punto di vista è il bello del nostro lavoro, ogni assenza a cui non eravamo abituati ti mette nella condizione di scoprire nuove risorse".



DESTRO - "Ha un passato importante con dei valori, qui non ha ancora trovato continuità. Per me ha dimostrato grande entusiasmo, lui come gli altri deve solo continuare a lavorare, cercando di farci uscire da una situazione non facile".



DIFESA A TRE ANCHE SENZA WALUKIEWICZ? - "In queste tre partite abbiamo giocato a tre, perché era meglio, ma lavoriamo su modi di stare in campo diversi. Noi dobbiamo saper riconoscere forme diverse di stare in campo. La squadra si allena con voglia, bisogna continuare a consolidare quello che stiamo facendo, mettendo delle novità tenendo in considerazione quelle sono le loro qualità. Ogni partita di dà possibilità di crescita, questo è lo scopo della vita, non solo del calcio".



SALERNITANA RAFFORZATA CON I NUOVI INNESTI IN DIFESA? - "A questa domanda dovrebbe rispondere la Salernitana, da professionista posso dire che se i giocatori sono qualitativi portano benefici. Boateng è un giocatore molto importante, di personalità e di qualità. Ma noi abbiamo i nostri e credo ciecamente in loro. Se si creano le condizioni ambientali giuste, un giocatore va oltre le sue qualità ed è questo che voglio fare".