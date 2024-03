Empoli, Nicola: 'Concesso poco al Milan, il gol un infortunio. Per la salvezza serve ancora qualcosa'

Il tecnico dell'Empoli Davide Nicola ha parlato a Dazn dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan:



"I ragazzi hanno fatto una partita straordinaria, abbiamo pagato quel poco che abbiamo concesso. Siamo stati attenti, corti, consumando le giuste energie negli scontri fisici. Meglio nel secondo tempo, rischiando qualcosa in più, peccato per il gol che ha deciso la partita. Ma siamo consapevoli che qui si trattava di affrontare una squadra forte, mi tengo la risposta dei ragazzi. Loro non ci hanno concesso quasi nulla, ma anche noi a loro".



NIANG O ALTRI - "La scelta è data dall'avversario, col Cagliari non volevo dare riferimenti. Niang è sempre entrato, sta recuperando la forma in maniera importante e deve sempre essere nelle condizioni di esprimere le sue qualità per creare occasioni. Oggi stava bene, si è visto e ha fatto una bella partita. Noi abbiamo la necessità di recuperare tutti al top, manca ancora Caputo che ha fatto una settimana di allenamento completa".



CORSA SALVEZZA - "C'è grande equilibrio dietro, ci sono tante squadre ed è tutto molto intrigante. Noi abbiamo dovuto agganciare il gruppone e abbiamo fatto qualcosa di straordinario, serve ancora qualcosa in più per emergere. Stiamo tranquilli e concentrati su quello che bisogna fare per raggiungere l'obiettivo".