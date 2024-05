Empoli: Nicola ha reso l'impresa ancora possibile, serve solo un pizzico di coraggio

Avere in destino nelle proprie mano, giocando in casa e contro un avversario che non ha più nulla da chiedere al proprio campionato. Vista così, non è poi così drammatica l’ultima e decisiva giornata della stagione per l’Empoli, che nonostante le difficoltà, nonostante un'annata condita da l'avvicendamento di tre allenatori, acquisti sbagliati e un’immancabile dose di sfortuna con gli episodi arbitrali, è riuscito a tenersi in vita per giocarsi tutto negli ultimi 90’. Quello che è successo a Udine ha lasciato l’amaro in bocca, facendo arrabbiare tutto l'ambiente azzurro. Per recriminare o piangersi addosso però non c’è più tempo, è indispensabile che società e gruppo squadra siano concentrati sull’ultimo chilometro da conquistare. Al Castellani arriva la Roma, già certa del sesto posto e con alcune assenze pesanti nell’undici titolare: Paredes e Lukaku, infatti, sono squalificati. Gli occhi di tutta Italia saranno rivolti a Empoli e certamente De Rossi non dirà ai suoi di giocare con il freno a mano tirato. La cosa che però più conta nel calcio, lo dicono sempre tutti gli addetti ai lavori, sono le motivazioni, e onestamente i giallorossi in questa gara non ne hanno. Le ha eccome l’Empoli, che vincendo sarebbe certo della salvezza. Nonostante il pari di Udine e la vittoria del Frosinone a Monza nell'ultimo turno, lo scontro diretto tra ciociari e friulani consente alla truppa di Nicola di essere artefice del proprio destino. Il successo infatti garantirebbe la salvezza matematica, con Udinese e Frosinone a giocarsi il rispettivo destino in uno scontro tanto avvincente quanto drammatico.

Il risultato del match però potrebbe permettere all’Empoli di restare in vita anche con un pareggio. Il caso è solo uno e uno soltanto: con un x uscito dalla gara del Castellani, l’Empoli accederebbe agli spareggi solo nel caso in cui il Frosinone vincesse in casa contro i bianconeri. La squadra Di Francesco si salverebbe, mentre Cannavaro e Nicola, a quel punto appaiati in classifica, dovrebbero rimanere gioie o dolori allo spareggio. È evidente però che con il pareggio dei toscani, Udinese e Frosinone non avrebbero nessun motivo di farsi male, perchè in caso di parità sarebbero salve entrambe. Ovviamente la sfida si gioca in contemporanea, ma è altrettanto scontato che le radioline saranno accese su entrambi i campi per tutti i 90’ di gioco. Come può fare l’Empoli a battere la Roma, squadra sì scarica di motivazioni (e forse anche di energie) ma comunque nettamente superiore? L’atteggiamento sarà il solito che ha sempre avuto da quando Nicola siede sulla panchina azzurra, di questo ne siamo certi. Grande aggressività, solidità difensiva e ferocia nelle ripartenze. Il gol è mancato tanto, troppo, ma considerando che nell’ultima partita verrà fuori anche un pizzico di coraggio in più, c’è margine per essere ottimisti. Del resto non ci si può che affidare al tecnico piemontese, che dal suo arrivo ha prodotto la media punti di 1,18 a partita. Prendendo in analisi le sole gare di Nicola, gli azzurri sarebbero al decimo posto con Fiorentina (una gara in meno), Verona e Monza. Nicola in media ha fatto meglio anche di Andreazzoli e Zanetti, che avevano concluso le rispettive precedenti annate con 1,08 e 1,13.