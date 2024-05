Empoli, Nicola: 'Inaccettabile il gol annullato, prima di parlare ho dovuto far meditazione"

Il tecnico dell'Davideè intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio maturato al 104' contro l'Udinese che complica non poco la corsa salvezza degli azzurri:"In un certo momento dev'esserci l'allenatore, perché deve mantenere l'equilibrio, poi penso che le cose si possano dire., nulla da dire invece per la trattenuta finale, più che altro si è andati oltre al recupero, per i crampi a Luperto. Sono qui perché è giusto riconoscere che i ragazzi hanno fatto una grandissima partita, in uno stadio gremito ma portando un migliaio di tifosi. Penso stiano percependo l'impegno di questi ragazzi per raggiungere la salvezza"

- "Negli scontri diretti abbiamo segnato in tutte e quattro le volte e tutte e quattro le volte ce ne hanno annullato uno, con un supporto come il VAR fatico a capire come possa accadere. Ora abbiamo dei giorni per lavorare a un obiettivo straordinario, poi in certi momenti devi accettare che le cose non vadano come vuoi, però possiamo ancora controllare le cose, dobbiamo andare calmi, sereni, convinti, saranno sette giorni di fuoco, ma con la convinzione che tutto è possibile e che possiamo fare qualcosa di meraviglioso".- "E' la prima volta in cui ho dovuto fare un po' di meditazione prima di venire qui, perché se dico le cose senza tranquillità è inutile. Non è neanche giusto accettare tutto a prescindere, lo accetto, ma sottolineo che la scelta è stata per me sbagliata, non ricordo cosa abbia detto Guida, l'episodio mi sembra evidente a termini di regolamento".