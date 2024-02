Empoli, Nicola: 'Niang è arrivato fuori forma, capiremo cos'è successo sul gol subito'

Il tecnico dell'Empoli Davide Nicola ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro la Fiorentina:



“Se oggi abbiamo fatto un altro passo verso la salvezza? Fino all’ultimo abbiamo cercato di poter giocare per vincere. Abbiamo incontrato una squadra di qualità e sono molto felice della prestazione dei ragazzi e anche per come hanno interpretato due modi di stare in campo".



SUL GOL SUBITO - "Il cambio che non è arrivato prima del gol di Beltran? Io preferisco sempre essere in parità numerica, però questo è un aspetto che analizzeremo. Una cosa che per me è importante è riconoscere che quello che stanno facendo questi ragazzi non è scontato. Stiamo incontrando squadre che sono nel loro miglior momento e avversari che corrono come noi. Da domani prepareremo un'altra partita e mettiamoci sotto con questo entusiasmo e questa applicazione. Alla fine, una squadra raggiunge una sorta di magia solo con il lavoro".



PIU' DEGLI ALTRI - "A me non interessa. Non sono così sciocco di pensare di togliere meriti agli altri. Io penso alla mia squadra, che è una squadra che ha valori tecnici e morali importanti. Oggi abbiamo dimostrato di saper giocare con due sistemi di gioco differenti e le occasioni che abbiamo avuto sono state belle e limpide. La squadra crede in quello che stiamo facendo. Non dobbiamo guardare agli altri, ma solo in noi stessi".



NIANG - "Niang si sta dimostrando un serio professionista e sa che non è arrivato nella condizione migliore, ma con il minutaggio sta crescendo così come quelli che subentrano. È importante concentrarsi sul lavoro che dobbiamo fare. Parlare di risultati senza analizzare la nostra prestazione diventa roba teorica".