Empoli, Nicola: 'Niang? Società brava nel cogliere la voglia di rivalsa'

Il tecnico dell'Empoli Davide Nicola ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Sassuolo



"Bastoni? Sta mettendo dedizione nel lavoro, ha raccolto i frutti. Abbiamo avuto un paio di defezioni, ma i 20 che sono venuti qua hanno dimostrato di aver fatto il proprio dovere. E' un altro passo importante, ne dovremo fare altri. Le analisi si fanno sempre dopo, l'importante è recuperare le energie, consapevoli di aver svolto il proprio lavoro e alimentato l'entusiasmo dei tifosi".



ATTEGGIAMENTO - "Credere nel lavoro senza esaltarsi e senza deprimersi, questo è il calcio. Vedo che i ragazzi ci credono, io faccio l'allenatore e questo mi rende felice. Sarei ipocrita a non dirmi soddisfatto di come è arrivato il risultato, abbiamo fatto ancora una volta tre reti, e poi due su calci piazzati, ci abbiamo lavorato. Non mi è piaciuto quello subito".



NIANG - "E' un ragazzo intelligente, e già questo fa la differenza. Io credo che la società abbia merito, perché sa captare la voglia di rivalsa di certi giocatori, Mbaye è uno di questi e io sono contento per lui".



CLASSIFICA - "Ci sono ancora moltissime partite, questi punti di certo non basteranno. Dobnbiamo continuare".