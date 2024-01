Empoli, Nicola: 'Qui subito a mio agio. Zurkowski? Lo conoscevo, grande partita'

Davide Nicola esordisce al meglio sulla panchina dell'Empoli, vincendo con un largo 3-0 contro il Monza. Il nuovo tecnico dei toscani è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:



LA PARTITA - “Dovevamo mettere in pratica alcuni comportamenti, li ho visti e sono contento per come è stata giocata questa partita. Non era facile, i ragazzi lo hanno fatto, giusto che i riflettori siano tutti per loro".



ZURKOWSKI - "Zurkowski lo conoscevo, oggi ha fatto davvero una grande partita. Abbiamo cercato di sfruttare al meglio le caratteristiche dei nostri giocatori, tutto il resto è migliorabile però vedere questa capacità di restare compatti con le giuste distanze fra i reparti dimostra che l'atteggiamento dei giocatori è stato corretto".



ESORDIO IN PANCHINA - "In cinque giorni non si può essere perfetti ma il gruppo mi ha dato grande disponibilità, questo deve essere il nostro DNA per intraprendere il nostro percorso".



EMOZIONI - "Emozionante, in una piazza che mi ha messo subito a mio agio, ho trovato un ambiente umile di chi sa che in certi momenti bisogna essere pratici aspettando la crescita di tutti. Non siamo tutti allo stesso livello, Cerri è arrivato da due giorni ma ha dimostrato subito di voler dare il suo contributo. Abbiamo bisogno di questa gente".