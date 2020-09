La Fiorentina è in pole per Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 dell'Empoli che la prossima stagione potrebbe fare il salto in Serie A. Contatti continui tra i due club, ma al giocatore sta pensando anche il Sassuolo in caso di cessione di Locatelli. Sullo sfondo la pista Dortmund, più fredda rispetto ai mesi scorsi.