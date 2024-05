Empoli, nuovo incidente automobilistico per Niang: cosa è successo

, già vittima lo scorso 20 febbraio di un incidente a bordo della sua vettura. Secondo quanto ricostruisce La Nazione,Il fatto sarebbe avvenuto nei pressi del teatro Shalom di Empoli.- Dalle prime ricostruzioni non emergono per fortuna dettagli e notizie relativamente al possibile ferimento delle persone coinvolte, tanto che non si è reso necessario nemmeno l’intervento delle ambulanze. Secondo La Nazione, dei testimoni sul posto hanno però dichiarato che- Lo scorso 20 febbraio, l’ex Milan era stato protagonista di un altro violento scontro, alle prime ore del mattino, sempre a bordo di una Mercedes, che aveva terminato la sua corsa contro altre auto in sosta. In quel caso Niang era stato trasportato all’ospedale in codice verde, senza riportare dunque gravi conseguenze. Sull’accaduto il ds del club toscano Pietro Accardi aveva ricostruito così la vicenda: “Ci tengo a precisare che il nostro calciatore M’Baye Niang ci ha prontamente avvertiti della disavventura avvenuta questa mattina. Come Club siamo a conoscenza che, fin dal suo arrivo a Empoli, il ragazzo di buon mattino è solito uscire e unirsi a gruppi di preghiera con altri praticanti della sua religione. Il calciatore, rientrando a casa e complice una disattenzione, è andato a sbattere con alcune auto in sosta”.