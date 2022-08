Nome nuovo per il centrocampo dell'Empoli, dato sulle tracce del centrocampista del Parma, Alberto Grassi (classe 1995 ex Atalanta e Napoli).



In uscita dal club toscano il portiere Furlan va al Perugia, dove Ghion si avvicina al Pescara. Il centrocampista francese Cyprien lascia il Parma, che lo ha ceduto in prestito al club svizzero del Sion.