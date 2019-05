Intervento perfettamente riuscito per Ivan Provedel, portiere dell'Empoli, operato nella giornata di oggi per la rimozione del mezzo di sintesi dopo la frattura della tibia destra. Di seguito, ecco il comunicato del club toscano: "Empoli FC comunica che l’atleta Ivan Provedel si è oggi sottoposto ad intervento di rimozione del mezzo di sintesi applicato in seguito alla frattura della tibia destra. L’intervento, già programmato alla fine della stagione agonistica, è stato eseguito dal Dottor Francesco Giron e si è svolto secondo norma. L’atleta potrà proseguire la normale attività dopo un breve periodo necessario per la cicatrizzazione cutanea dei punti".