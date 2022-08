Fabiano Parisi, terzino dell'Empoli, ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Nazione: "Lecce? Era da tanto che aspettavo questo gol e lo dedico esclusivamente a mio padre che è venuto a mancare un anno fa. Ha aspettato tanto, però credo che in questo momento sia felice anche lui. Sapevamo che venire a giocare a Lecce era difficile, ma noi abbiamo messo in campo le nostre idee e siamo riusciti, soprattutto nel primo tempo, a fare un’ottima partita. Poi nella ripresa siamo entrati un po’ deboli, però spero sia la strada giusta. A Lecce era importante non perdere, ma domani abbiamo un’altra partita importante e speriamo di affrontarla nel migliore dei modi possibile".