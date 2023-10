Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato in un'intervista a Radio Bruno Firenze. Queste le sue parole: "Noi andiamo avanti a valorizzare i giocatori e a colmare le entrate e uscite. L'inizio di stagione quest'anno non è stato dei migliori. Stiamo vivendo un momento in cui pensare alle cose negative non ci è di aiuto. Preferisco pensare alle ultime 4 partite dove non abbiamo subito goal. "



PARISI - Parisi è un grande giocatore e ci ha dato tanta soddisfazione. Ha grandissimi margini di miglioramento e vedendo quello che sta facendo negli ultimi tempi credo che Italiano sia riuscito a fargli fare quel salto di qualità dalla scorsa stagione.



BALDANZI - ​Sta crescendo Baldanzi, se dovessi fare un paragone mi ricorda un po’ Papu Gomez. Certo Papu diventò così a 25 anni, Baldanzi è ancora giovane, va protetto un po’ dalle pressioni perché è un ragazzo ancora. Non era partito benissimo, sa che ha doti e qualità, e capisce che può fare meglio. L’ultima gara, ad esempio, ha sbagliato un gol, e sono andato a confortarlo perché è un bravo ragazzo