Empoli-Parma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

(sabato 10 maggio 2025 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valida per la trentaseiesima giornata di campionato in Serie A, la terzultima. Dopo la sconfitta di misura in casa con la Lazio, i padroni di casa si presentano a questo scontro diretto per la salvezza al penultimo posto in classifica con 25 punti, 7 in meno degli ospiti a quota 32 e reduci da una sconfitta interna con il Como sempre per 0-1.Arbitra Fabbri, assistito da Carbone e Rossi con Perri quarto uomo, Paterna e Doveri al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Balogh, Djuric, Haj Mohamed, Keita e Valenti. Nel prossimo turno l'Empoli fa visita al fanalino di coda Monza già retrocesso in Serie B, mentre il Parma gioca in casa contro il Napoli primo in classifica e lanciato verso lo Scudetto.

Partita: Empoli-Parma.Data: sabato 10 maggio 2025.Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.Canale tv: DAZN - Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K.Streaming: DAZN, Sky Go, NOW.(3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Solbakken, Fazzini; Esposito. All. D'Aversa.

(3-5-2): Suzuki; Balogh, Leoni, Valenti; Delprato, Sohm, Keita, Ondrejka, Valeri; Pellegrino, Bonny. All. Chivu.- Senza lo squalificato Colombo, D'Aversa ritrova Henderson e Grassi dopo il turno di stop. Assenti gli infortunati Maleh, Haas, Kouamé, Pellegri, Sazanov e Zurkowski. Ballottaggio sulla trequarti fra Cacace e Solbakken.Dall'altra parte Chivu deve fare a meno degli infortunati Almqvist, Bernabé, Cancellieri, Charpentier, Estevez, Kowalski, Mihaila, Osorio e Vogliacco.- Empoli-Parma viene trasmessa in diretta sia su DAZN, sia su Sky. Nel primo caso si può scaricare l'app di DAZN su una smart tv, nel secondo accedere a Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K del satellite. In entrambi i casi la gara è accessibile tramite abbonamento.

- Empoli-Parma è visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronaca affidata a Luca Farina con commento tecnico di Emanuele Giaccherini su Dazn.