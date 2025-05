Getty Images

: prega e non può fare altro sul colpo di testa di Pellegrino, poi il Parma crea poco e nulla e da quando rimane in dieci la serata va in discesa. Un po' insicuro sul colpo di testa di Djuric, si fa ingannare dal movimento di Bonny.: promosso a pieni voti allo stress-test dato dai veloci sottopunta del Parma, sarà interessante vederlo su palcoscenici di livello ancor più alto nella prossima stagione. Nella ripresa, sull'1-1 (Djuric gli salta in testa, ma è una pertica difficile da marcare in quei casi), si prende la responsabilità di una giocata individuale alla ricerca dei tre punti.

: Pellegrino è in formissima e non è facile da contenere, lui lavora d'esperienza e porta a casa la pagnotta, nonostante il rischio di non vincere dopo il goal di Djuric: un po' in affanno quando viene puntato, Pezzella dà una mano e la baracca regge nel primo tempo. Uno scivolone nella ripresa poteva costare caro, poi ci mette anche mestiere e un giallo importante nel momento giusto.: volenteroso sulla destra, dalla sua parte spinge Valeri che merita un occhio di riguardo. Diligente, limita l'avversario e non si risparmia quando l'azione lo chiama alla corsa in avanti.

: amministrazione per il geometra azzurro, che non fa mancare il suo fosforo e vince il duello a centrocampo con Keita e Sohm. Non è un caso se esce lui e l'Empoli subisce il pareggio del Parma. (dal 71': se sta bene è un giocatore di livello superiore, lo dimostrano le sue doti balistiche e il goal che vale la vittoria e che può essere pesantissimo in ottica salvezza).: è il campionato degli scozzesi, perché se McTominay si sta rivelando decisivo nella lotta Scudetto abbiamo la sua controparte empolese che non spicca per i goal ma per il dinamismo e, stavolta, anche per una battuta ben ordita che porta alla rete di Fazzini. Poi va addirittura vicino alla gioia personale con un movimento da attaccante. (dall'84'

: il solito stantuffo sulla sinistra, uno di quelli che non ha mai calato il proprio rendimento, sia nell'inizio di campionato sprint sia nei momenti di maggiore difficoltà. 90' in campo senza arretrare di un millimetro, unico neo il duello perso con Hainaut che crossa per il colpo di testa a lato di Pellegrino.: si è svegliato un po' tardi, ma l'importante per l'Empoli è che si sia svegliato. Terzo goal dopo quelli contro Venezia e Fiorentina in questo finale di stagione, stavolta è una gran bella rete su schema da angolo. Rischia di concedere il bis nella ripresa, al volo: continui così.

: ormai abituato ad essere schierato più avanti rispetto al suo ruolo naturale, dà il proprio contributo e prova anche a centrare la porta da fuori area. Sempre affidabile quando deve svolgere compiti più oscuri in copertura. (dal 77': il suo movimento manda in tilt Valenti e regala all'Empoli la superiorità numerica in una partita chiave per l'obiettivo salvezza. Meno prolifico rispetto all'autunno, ma comunque imprescindibile per la sua squadra. (dall'84': buonissima la sponda per il goal decisivo di Anjorin, poi Suzuki gli nega il 3-1 con un grande intervento. Interessante).

All.: si fa trascinare dalla tensione quando insegue Valenti espulso e rischia di dar vita ad una scena ben poco edificante. Al di là di questo, il suo Empoli gioca come la situazione di classifica delicata richiede e ottiene una vittoria importantissima aspettando Verona-Lecce. Anche con un po' di fortuna, visto che il Parma aveva pareggiato, e sarebbe stato uno psicodramma dopo 5 mesi senza vittorie.: può far poco sulla furbata di Henderson e Fazzini, ancora meno sull'arcobaleno decisivo di Anjorin. Per il resto l'Empoli lo impensierisce poco, nonostante il vantaggio di un uomo. Incrementa il proprio voto con la parata a tempo scaduto su Konaté, bellissima anche se inutile.

: a un certo punto sembra che sia costretto a lasciare per via di un problema fisico, ma non si scompone e continua. Mortificata, però, la sua resistenza dalla sassata di Anjorin.: altra prova da leader difensivo assoluto, tanto che Chivu, una volta rimasto senza Valenti, non gli mette accanto nessuno, consapevole del fatto che, specie in una gara del genere, il reparto lo può reggere anche da solo.: la sua sbadataggine su Esposito gli costa caro e rischia di costare carissimo al Parma. E dire che Djuric e i suoi compagni lo avevano anche tolto dall'imbarazzo con il momentaneo 1-1. Aggiunge un gesto che poteva evitare verso i tifosi locali ad una serata da dimenticare.

: Bene sulla destra con qualche discesa interessante, anche mantenendo il focus sul limitare le avanzate di Pezzella. Suo il cross dalla destra che Pellegrino non converte in goal da distanza ravvicinata di testa. Promosso.: poco filtro, non scherma Fazzini e Cacace davanti alla difesa e in più anche Henderson è in serata di grazia e sbuca da tutte le parti. Stringe i denti e non capitola nella ripresa.: sconfitto nel duello con i dirimpettai empolesi, non riesce ad alimentare la manovra e lascia il compito a Hernani dopo la metà della ripresa. (dal 67': un suo calcio netto e ben indirizzato viene tramutato in goal da Djuric. Dà l'impressione che senza Bernabè la sua tecnica sia indispensabile).

: sempre positivo con la sua spinta sulla fascia sinistra, anche nel momento di maggiore difficoltà del Parma.: grossissimo passo indietro rispetto alle ultime uscite, è il primo a lasciare il campo dopo un'ora di gioco. (dal 60': apprezzabile il suo contributo alla manovra, dà equilibrio e tiene uniti i reparti in inferiorità numerica): l'occasione fallita nel primo tempo su cross di Hainaut non è da lui. Per il resto gioca una partita discreta e difende molti palloni soprattutto dall'espulsione di Valenti in poi. (dal 67'giocatore situazionale, ma sai sempre che lo puoi buttare dentro e che la palla lunga la prende sempre lui. Segna con la complicità di Bonny e Vasquez)

: silenziato nella serata del Castellani, anche se con il suo movimento manda a vuoto Vasquez sul colpo di testa di Djuric che vale il pareggio. Questo ragazzo ha colpi interessantissimi, ma si dimostra un po' discontinuo nel lungo periodo. Sarà un pezzo pregiato del prossimo mercato estivo? (dal 77': la sua squadra è un'ammazza-grandi? Viene il dubbio, dato che contro il Monza è arrivato un 1-1 e ad Empoli una sconfitta per 1-0. Non riceve le risposte che avrebbe voluto ricevere, adesso c'è il Napoli e una vittoria del Lecce a Verona riporterebbe sui suoi ragazzi una pressione che invece gli ultimi risultati avevano ampiamente scacciato.