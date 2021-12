Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli, parla a Dazn dopo la vittoria, con gol, contro l’Udinese: “D’ora in poi il mio obiettivo è la doppia cifra. C’era qualcuno che non credeva più in me. Cosa è successo quest’anno? Non c’è un segreto, l’ambiente fa tanto, la fiducia del mister e della società fanno la differenza. Le persone che non credevano in me non le ho messe tante in luce, l’anno scorso ho trovato poco spazio. Non avevo perso quello che diceva la gente, io sono questo. Sono quello che ero”.



“Skriniar? Con Milan c’è un ottimo rapporto, come coi miei ex compagno. Anno fondamentale per mettermi a confronto con la miglior squadra del campionato, ho imparato trucchi del mestiere che mi mancavano”.