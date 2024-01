Empoli, piove sul bagnato: infortunio per Ebuehi

Piove sul bagnato in casa Empoli, già alle prese con l'emergenza infortuni in difesa. Al 27' della sfida con il Milan, 19ª giornata di Serie A, Tyronne Ebuehi ha lasciato il campo per un problema muscolare, al suo posto Andreazzoli ha dovuto inserire Filippo Ranocchia e adattare la squadra.



Contro i rossoneri, di fatto, l'Empoli si è ritrovato senza terzini di ruolo: a destra Bereszynski ed Ebuehi infortunati, a sinistra Pezzella assente per infortunio e Cacace squalificato, con Luperto adattato.



Per capire l'entità del problema occorso a Ebuehi serviranno gli esami strumentali cui si sottoporrà il giocatore dell'Empoli nei prossimi giorni, che stabiliranno i tempi di recupero.